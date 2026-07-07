NATO Zirvesi: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic Ankara'ya geldi
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor. : Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović de Ankara'ya geldi. Milanović'i havalimanında Ömer Bolat ve beraberindeki heyet resmi törenle karşıladı.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.
Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Andrej Babis, Rob Jetten'in ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de Ankara'ya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat beraberindekiler, Milanovic'i havalimanında resmi törenle karşıladı.