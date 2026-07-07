NATO Zirvesi: Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya geldi
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkente lider ve heyetlerin gelişi sürüyor. Hollanda Başbakanı Rob Jetten da Ankara Havalimanı'na geldi. Jetten'i havalimanında Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.
Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Andrej Babis'in ardından Hollanda Başbakanı Rob Jetten de Ankara Havalimanı'na geldi.
Başbakan Jetten'i havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.