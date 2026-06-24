NATO Zirvesi için kapsamlı hazırlık: 32 lider Ankara'ya geliyor



İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda davetli lider, yaklaşık 100 bakan, üst düzey diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı konuğun Ankara’da bir araya geleceği belirtildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu. Organizasyon süresince güvenliğin sağlanması amacıyla 48 bin 841 emniyet personeli ve 7 bin 447 jandarma personeli olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak.

Üç havalimanı katılımcılara hizmet verecek

Zirve kapsamında katılımcıların ulaşımı Ankara, Esenboğa ve Mürted havalimanları üzerinden sağlanacak. NATO Sekretaryası tarafından belirlenen standart çerçevede gerçekleştirilecek zirvede liderler toplantısı kapalı oturum formatında yapılacak.

NATO’nun gizlilik derecesine sahip toplantı düzeni kapsamında yalnızca oturumun başlangıç bölümünde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilecek. Açılışta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından zirvenin gündemi, ele alınacak konular ve mevcut gelişmelere ilişkin kısa bir değerlendirme yapılacak.

Medya operasyonları için özel görev gücü oluşturuldu



İletişim Başkanlığı, zirve sürecindeki medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon işlemleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla özel bir NATO görev gücü kurdu.

Bu kapsamda TRT personeli dahil olmak üzere zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi faaliyetlerinde ise 350 kişi görev yapacak. Toplam 850 personelin yer alacağı organizasyonda TRT, 80 kamera ile 26 farklı noktadan yayın gerçekleştirerek zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak.

Basın merkezi millet kütüphanesinde kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde oluşturulan medya merkezinde basın mensupları için yaklaşık 1600 çalışma alanı hazırlandı. Ayrıca 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme sistemleri, 40 montaj odası ile duyuru ve yayın ekranları kuruldu.

Altyapı ve planlama çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde tamamlandı.

Ankara genelinde tanıtım çalışmaları yapılacak

Zirve haftası boyunca Ankara genelindeki 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında dört farklı konseptte tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Palas’ta, Münih Güvenlik Konferansı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın iş birliğiyle “NATO Allies in Ankara” programı düzenlenecek.

Zirveye katılan liderlere takdim edilmek ve medya mensupları, diplomatlar ile üst düzey sivil ve askeri yetkililere dağıtılmak üzere üç yeni kitap da hazırlandı.

Zirve kapsamında çok sayıda yan etkinlik planlandı

NATO Zirvesi çerçevesinde diplomatik ve akademik içerikli çeşitli yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 28-29 Haziran tarihlerinde Dolmabahçe Sarayı’nda NATO Parlamenterler Zirvesi düzenlenecek. 6 Temmuz’da müttefik ülkelerin daimi temsilcileri ve Ankara’daki büyükelçileri için gayriresmi davet programı ile SAM-Chatham House Çalıştayı gerçekleştirilecek.

7 Temmuz’da “NATO Ankara Summit Dialogues” başlıklı panel serisi

düzenlenirken, 7-8 Temmuz tarihlerinde SETA-MSC iş birliğiyle “Allies at Ankara” etkinliği ve Transatlantik Siyaset Planlamacıları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.