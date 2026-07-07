NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ın "su" şaşkınlığı: İlk defa görüyorum

Ankara'daki NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun sosyal medya hesabından yaptığı su paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'daki temasları sırasında kendisine ikram edilen bardak su tasarımını oldukça ilginç bulan Japonya Savunma Bakanı Şinciro, şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

"Bunu ilk başta mum sandım"

Kendisine sunulan kapalı bardak suyun fotoğrafını çekerek kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan, paylaşımına ş notu düştü:

"Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum."