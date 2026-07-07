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NATO Zirvesi: İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkente lider ve heyetlerin gelişi sürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da Ankara'ya geldi. Starmer ve Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve heyeti karşıladı.

Haber Merkezi
AA
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NATO Zirvesi: İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkente lider ve heyetlerin gelişi sürüyor.

Donald Trump, Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb, Zoran Milanović, Petr Pavel, Lee Jae Myung ve diğer liderlerin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da Ankara'ya geldi.

 Starmer ve Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve heyeti karşıladı.

NATO Zirvesi: İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi - Resim : 1

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