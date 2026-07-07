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NATO Zirvesi: İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'ya geldi

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi sürüyor. Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de başkente ulaşmasının ardından zirveye katılacak liderlerin büyük bölümü Ankara'da toplandı. Sanchez'i Ankara'da Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Haber Merkezi
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NATO Zirvesi: İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'ya geldi
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36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya liderlerin gelişi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ankara'ya geldi.

Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

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