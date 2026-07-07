NATO Zirvesi: Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi
Kanada Başbakanı Mark Carney, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'yi Ankara Havalimanı'nda Mehmet Şimşek ve yetkililer karşıladı.
AA
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Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.
Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.