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NATO Zirvesi: Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi

Kanada Başbakanı Mark Carney, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'yi Ankara Havalimanı'nda Mehmet Şimşek ve yetkililer karşıladı.

Haber Merkezi
AA
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NATO Zirvesi: Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi
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Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

NATO Zirvesi: Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi - Resim : 1

Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.​​​​​​​

NATO Zirvesi: Kanada Başbakanı Carney, Ankara'ya geldi - Resim : 2

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