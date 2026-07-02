NATO Zirvesi kapsamında görev alacak atlı polisler devriye görevi yürütüyor
NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da görev yapan atlı polisler, Başkent Millet Bahçesi’nde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda güvenliği artırmak amacıyla görev yapan 22 özel eğitimli at, trafik ve yunus timleriyle birlikte çalışarak hem caydırıcılık sağlıyor hem de asayişe katkıda bulunuyor.
Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında görev alacak atlı polisler, Başkent Millet Bahçesi'nde devriye görevi yürütüyor.
Atlı polis birliklerinde görevli çeşitli ırklardan 22 at, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.
Kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen özel eğitimli atlarından oluşan atlı polis birlikleri, caydırıcılık özellikleriyle de güvenlik tedbirlerinin etkinliğine katkıda bulunuyor.
Bu kapsamda atlı polisler, trafik ve yunus ekipleriyle birlikte Başkent Millet Bahçesi'nde de devriye görevi yürütüyor.
Atlı polisler, devriye görevinin ardından motosikletli trafik ve yunus timleriyle birlikte ay-yıldız koreografisi oluşturdu.
Atlı polislerin belirlenen güzergahlardaki devriye görevleri 8 Temmuz'a kadar sürecek.