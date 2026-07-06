NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da uçuş kısıtlaması yapılacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası liderlerin ve heyetlerin katılımıyla gerçekleşecek 36. NATO zirve öncesinde başkent hava sahasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. DHMİ'den yapılan yazılı açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle yayımlanan NOTAM'a (havacılara bildiri) işaret edildi.

Açıklamada, "Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadesinde bulunuldu.

Ankara hava sahasında önlemler

Drone ve İHA Yasağı: Zirve süresince Ankara genelinde her türlü insansız hava aracı (İHA), drone, paramotor ve yamaç paraşütü uçuşları tamamen yasaklandı.

Özel ve Genel Havacılık Kısıtlaması: Tarifesiz özel jetler, eğitim uçuşları ve sportif havacılık faaliyetleri zirve haftasında başkent hava sahasını kullanamayacak.

TAV Havalimanlarından yolculara uyarı

“7- 8 Temmuz 2026’da uygulanacak operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklikler yaşanabilir. Güncel uçuş bilgilerinizle ilgili havayolu şirketinden takip etmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz iyi uçuşlar dileriz” denildi.