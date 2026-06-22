NATO zirvesi öncesi Ankara'da bir dizi yasak kararı: Valilik açıkladı
Ankara Valiliği, "NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.
Açıklamanın devamında Valilik, "Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinlikler 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar, 13 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.