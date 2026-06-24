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NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çatışma çıktı

Ankara’da IŞİD’e yönelik bir eve düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Operasyon sırasında M.K. etkisiz hale getirilirken, eşi ise yaralı olarak yakalandı.

Haber Merkezi
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NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çatışma çıktı
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Ankara’da dün sabah Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde IŞİD terör örgütü mensubu M.K. ile karısı N.K.’nın bulundukları adrese Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon esnasında teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada örgüt mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye karısı N.K. ise yaralı olarak yakalandı.

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