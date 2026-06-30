NATO Zirvesi öncesi Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey ziyaret: Üç komiser Ankara'ya geliyor

Avrupa Komisyonu’nun üç üyesi Kaja Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner NATO zirvesi öncesinde bugün Ankara’da temaslarda bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) heyetinde Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas’ın yanı sıra Genişlemeden Sorumlu Komiser Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Brunner yer alıyor.

Dışişleri kaynaklarına göre üç komiser, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Kos’un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ayrı temaslarda bulunması bekleniyor.

Ziyaretin zamanlaması ve önemi

Ziyaret, İrlanda’nın 1 Temmuz’da başlayacak AB Dönem Başkanlığı öncesine denk geliyor.

Türk Dışişleri kaynaklarına göre Ankara, bu ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerindeki yapıcı atmosferin güçlenmesine ve ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlamasını umuyor.

AB tarafı ise ziyaretin, değişen küresel koşullarda Türkiye ile ilişkilere verilen önemin arttığını gösterdiğini vurguluyor.

Kallas en son Ocak 2025’te, Kos Şubat 2026’da, Brunner ise Temmuz 2025’te Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Ankara’nın mesajları AB'ye mesajları ne olacak?

Görüşmelerde Ankara’nın AB ile ilişkilere dair temel beklentilerini iletmesi bekleniyor.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin AB üyeliğinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini vurgulaması öngörülüyor. Türkiye’nin, genişleme sürecinde diğer aday ülkelerle eşit muamele görmesi gerektiği mesajı da verilecek.

Ankara ayrıca 2019’da getirilen AB kısıtlamalarının kaldırılmasını, yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesini, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin yeniden toplanmasını gündeme getirecek.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi de başlıca başlıklardan biri olacak. Ankara, müzakerelerin gecikmeden başlamasının her iki taraf için de fayda sağlayacağını vurgulayacak.

Görüşmelerde vize sorununun da önemli yer tutması bekleniyor. Türkiye, Schengen vizesi süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun tamamlanmasını talep edecek.

Göç alanında ise iş birliğinin “adil yük paylaşımı” temelinde yeniden ele alınması gerektiği mesajı verilecek.

Temaslarda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin, Güney Kafkasya Suriye ve İran gibi bölgesel başlıklar ele alınacak.