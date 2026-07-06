NATO Zirvesi öncesi liderlerin konaklaması beklenen otellerde güvenlik tedbirleri artırıldı

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği otellerin çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Başkentte gerçekleştirilecek zirve kapsamında, toplantı alanları, havalimanları, protokol güzergahları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor.

Bu çerçevede, yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kalmasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklamasının beklendiği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki otelin çevresinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede ambulans ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, diğer liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği farklı otel bölgelerinde de kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu.