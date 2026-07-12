NATO Zirvesi sonrası Meclis’te yoğun mesai başlıyor

NATO Zirvesi sebebiyle ara verilen Meclis çalışmaları, önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir tempoya girecek. Siyasette ise başta CHP’de yaşanan gelişmeler olmak üzere önemli hareketlilikler yaşanması bekleniyor.

Meclis cephesinde, tatil öncesi Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa etrafındaki tartışmalar öne çıkacak. Bu sebeple TBMM’nin ağustos ayının ilk haftasında da çalışmalarını sürdürmesi ihtimali güçleniyor.

Meclis gündeminde, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba yasa, 12’nci Yargı Paketi ve öğrenci affıyla ilgili kanun teklifleri bulunuyor.

Türkiye'nin haberine göre önümüzdeki hafta, Terörsüz Türkiye çerçevesinde hazırlanacak çerçeve yasa teklifinin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti’nin hedefi, düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi. Başta DEM Parti olmak üzere diğer partilerle uzlaşma sağlanması hâlinde teklifin temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları, sürecin uzayabileceğine dikkat çekerek, bu sebeple Meclis’in ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor. Çerçeve yasa konusunda uzlaşma sağlanamaması hâlinde ise düzenlemenin yeni yasama dönemine kalabileceği ifade ediliyor.

Gözler yeni adımlarda

CHP’de ise Özgür Özel cephesinin yeni parti hazırlıkları ve mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin atacağı adımlar, siyasetin önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.

Öte yandan muhalefet cephesindeki küçük partiler de yeni ittifak arayışlarına yöneldi. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisinin dâhil olabileceği yeni ittifak arayışları, siyasette yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Gelecek ve Saadet partileriyle oluşturdukları Yeni Yol Grubu’nu seçimlere yönelik daha geniş kapsamlı bir siyasi ittifaka dönüştürmek amacıyla, başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere farklı siyasi partilerle görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da daha geniş katılımlı bir ittifak modeli üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.