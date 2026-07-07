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NATO Zirvesi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy'yi Esenboğa Havalimanı'nda Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.

Haber Merkezi
AA
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NATO Zirvesi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

NATO Zirvesi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi - Resim : 1

Zelenskiy'nin uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Zelenskiy'i Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.

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