NATO Zirvesi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Zelenskiy'yi Esenboğa Havalimanı'nda Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Zelenskiy'nin uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında Zelenskiy'i Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.