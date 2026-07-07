NATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldi
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Esenboğa Havalimanı'na geldi.
AA
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.
Volodimir Zelenskiy, Mark Carney ve Alexander Stubb'ın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis da Esenboğa Havalimanı'na ulaşarak zirve için Ankara'ya geldi.