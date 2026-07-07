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NATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldi

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Haber Merkezi
AA
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NATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldi
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.

NATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldi - Resim : 1

Volodimir Zelenskiy, Mark Carney ve Alexander Stubb'ın ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis da Esenboğa Havalimanı'na ulaşarak zirve için Ankara'ya geldi.

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