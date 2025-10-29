  1. Ekonomim
  3. NATO'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'ye paha biçilmez desteği için teşekkür ediyoruz
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı (SHAPE) Twitter hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaşılan kutlama mesajında, "İttifak'ı (NATO'yu) ancak müttefiklerimizin desteğiyle güvende tutuyoruz ve Türkiye'ye paha biçilmez desteği için teşekkür ediyoruz!" denildi.

Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor. Belçika'nın Mons kentindeki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığının (SHAPE) Twitter hesabı üzerinden Türkiye için 29 Ekim mesajı paylaşıldı.

"Türk müttefiklerimizi kutluyor ve birlikte güvenli bir geleceğe doğru ilerliyoruz!"

Paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Bu Cumhuriyet Bayramı'nda Türk müttefiklerimizi kutluyor ve birlikte güvenli bir geleceğe doğru ilerliyoruz! İttifak'ı ancak müttefiklerimizin desteğiyle güvende tutuyoruz ve Türkiye'ye paha biçilmez desteği için teşekkür ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

