NATO'dan akreditasyon krizi açıklaması: Ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurulur

Ankara'daki NATO zirvesini takip etmek isteyen bağımsız ve eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına akreditasyon verilmemişti. Basın meslek örgütleri, gazeteciler ve muhalif milletvekilleri bu uygulamaya tepki göstermiş ve kararın arkasında iktidarın olduğunu söylemişti.

NATO Sözcüsü Allison Heart da bu iddiayo doğrulayan bir açıklama yaptı ve ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurarak akreditasyon sürecini yürüttüklerini belirtti.

Hart, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"NATO'nun büyük ölçekli etkinlikler için uzun yıllardır uyguladığı medya akreditasyon prosedürleri vardır. NATO Karargahı dışında gerçekleştirilen zirve ve bakanlar toplantılarında, toplantı alanına erişim sağlanabilmesi amacıyla NATO, ilgili ülkenin gazetecilerine ilişkin değerlendirmeler konusunda ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurur.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin akreditasyon süreci hakkında Türk makamlarıyla temaslarımız sürmektedir. Medyanın önemli etkinlikleri yerinde takip edebilmesi NATO için büyük önem taşımaktadır."