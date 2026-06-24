NATO'dan medya kuruluşlarına akreditasyon engeli

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan Halk TV, Nefes, Sözcü TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24, YetkinReport ve İlke TV'nin de aralarında olduğu çok sayıda basın ve yayın organının akreditasyon talebi reddedildi.

Akreditasyon talebinde bulunan basın mensuplarına karar, NATO Stratejik İletişim Ofisi'ne bağlı akreditasyon birimi tarafından e-posta yoluyla bildirildi.

Mesajda, "Ankara'da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO'nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Sözcü/İpek Özbey: Bunun sebebini açıklayacak biri var mı?

Sözcü TV'den İpek Özbey, "Sözcü Televizyonu olarak haliyle Ankara'da yapılacak NATO toplantısını izlemek istedik. Akreditasyon talebimize olumsuz yanıt geldi. Bunun sebebini açıklayacak biri var mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Medyascope editörü Senem Görür Yücel de NATO'dan gelen yanıtı paylaşarak "Türkiye'deki gazeteciler olarak ülkemizdeki NATO Zirvesi'ni yerinde takip edemiyoruz. Nedenini sormayın, açıklayamazlarmış" tepkisini gösterdi.

Gazeteci Duygu Güvenç de zirve için akredite olamadığını açıkladı. Güvenç, paylaşımında, "İstanbul, Strasbourg/Kehl, Lizbon, Chicago ve Brüksel’deki NATO zirvelerini takip etmiş; ayrıca sayısız NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısını izlemiş, NATO karargâhı içinde ve dışında onlarca NATO misyonunu yerinde takip etmiş bir gazeteci olarak, ne yazık ki bu kez yaşadığım şehir Ankara’da düzenlenecek NATOZirvesi'ni izleyemeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Zeyrek: Bu utanç sizindir Allison Hart

Gazeteci Deniz Zeyrek de NATO Stratejik İletişim Ofisi Direktörü Allison Hart'a hitaben yaptığı İngilizce paylaşımda 32 yıllık gazeteci olduğunu, yıllarca diplomasi muhabirliği yaptığını, Washington ve Brüksel'dekiler dahil sayısız NATO toplantı ve zirvesine katıldığını belirterek "Maalesef NATO'nun akreditasyon sınırlamaları nedeniyle kendi şehrim Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılamayacağım. Bu utanç sizindir Allison Hart" dedi.

T24’ten Barçın Yinanç da, "NATO'nun Ankarazirvesi, Türkiye ve Türk diplomasisi için bir gurur anı olmalıdır. Ancak bazı gazetecilerin akreditasyon taleplerinin reddedilmesi nedeniyle uygulanan orantısız güvenlik önlemleri ve Türk medyasına yönelik kısıtlamalar bu önemli etkinliğin önüne geçmemelidir" tepkisini gösterdi.