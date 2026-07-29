NATO'dan Türk Yıldızları paylaşımı: Keskin Kanatlar
NATO, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı andaki selamlama uçuşunu paylaştı.
NATO, Türk Yıldızları'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunu "Keskin Kanatlar" ifadesiyle paylaştı.
NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlama uçuşunun görüntülerine yer verildi.
Wings of precision 🇹🇷— NATO (@NATO) July 29, 2026
The Turkish Stars aerobatic team execute a precisely timed salute flight over Ankara during the #NATOsummit@tcsavunma | @TurkYildizlari pic.twitter.com/opfkLGJ5UC
Paylaşımda, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtilerek, Türk Yıldızları'na hitaben "Keskin Kanatlar" ifadesi kullanıldı.
Trump, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmış, Türk Yıldızları karşılama sırasında ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla selamlama uçuşu yapmıştı.