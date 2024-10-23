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NATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Haber Merkezi
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NATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklama
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınadı. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara'da ölü ve yaralılara ilişkin derin endişe verici haberler var.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

NATO Müttefikimiz Türkiye ile birlikteyiz. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz." dedi.

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