Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan davasında karar çıktı
'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından, gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hüküm açıklandı.
Mahkeme, “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlaması kapsamında Ilıcak’a 3 yıl 9 ay, Altan’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Ne olmuştu?
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 2018 yılında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay söz konusu kararı bozarak suçun "örgüte yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Ahmet Altan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezası aldıktan sonra 2019 yılında cezaevinden tahliye edildi. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Altan ve Ilıcak hakkındaki indirim oranlarını yetersiz bularak kararı ikinci kez bozdu. Yargıtay kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar çıktı.
Mahkeme, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan Ilıcak hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası ile Altan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi.