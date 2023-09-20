Nazlıaka: İktidar çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek vermek zorunda

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün 81 il ve 973 ilçede CHP Kadın Kolları olarak "ücretsiz öğün" talebiyle eş zamanlı açıklama yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunlarından birinin "çocuk yoksulluğu" olduğunu ifade eden Nazlıaka, gıda fiyatlarındaki artışın çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engellediğini söyledi.

Nazlıaka, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde 10 olduğunu aktardı ve eleştirilerde bulundu.

TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuğun dengeli beslenmediğini belirten Nazlıaka, "Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, çocuklar okulda açlığını su içerek bastırmaya çalışırken, bizler ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasını asla kabul etmiyoruz, buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Toplantı sırasında yanında getirdiği beslenme çantasını gösteren Nazlıaka, okullardan verilen listeye göre bir beslenme çantasını doldurmanın haftalık maliyetinin 175 lirayı bulduğunu, bir evden 3 çocuğun okula gitmesi halinde maliyetin 525 liraya çıktığını söyledi. Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Elektrik düğmesine bastığımızda 4 çeşit, musluğu açtığımızda 5 çeşit vergi ödüyoruz. Bizden bu vergiyi almasını bilen iktidar çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek vermek zorundadır. Bu imkan bir lüks değildir, bu bir zorunluluktur. Bu giderek derinleşen yoksulluğun olduğu bir ülkede sosyal devlet olmanın da getirdiği bir zorunluluktur, bir sorumluluktur, anayasal bir haktır."