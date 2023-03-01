Nazlıaka'dan 'Kaç kayıp çocuk var?' sorusu

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi’nde, deprem bölgesindeki kadın ve çocukların yaşadıkları sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nazlıaka, "Büyük bir afet yaşadık ama afeti, felakete döndürmemek mümkündü. Ne yazık ki ülkemizin bir deprem kuşağında yaşadığını bile bile ülkeyi yönetenlerin tedbirsizliği, ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği, ülkeyi yönetenlerin koordinasyonsuzluğu nedeniyle bu afet, tam bir felakete, tam bir faciaya dönüştü. Oysaki Gölcük depreminin üzerinden koskoca 24 yıl geçti. Oysaki İzmir ve Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçti. Van depreminin üzerinden 13 yıl geçti. Yaşadığımız bu acılar daha tap tazeyken ders çıkarmak bir yana, göz göre göre bir felaket daha yaşadık.

Rant hırsı gözünü bürüyen iktidar, güzelim memleketimizi koskoca bir mezarlığa dönüştürdü. On binlerce vatandaşımız yaşamını kaybetti. Bu ölümler, Erdoğan’ın söylediği gibi kader planında olan işler falan değil. Bunu buradan bir kez daha ifade edelim. Buna kader denmez. Bu, resmen cinayettir. Katilin kim olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, deprem bölgesinde kayıp olduğu bildirilen çocuklarla ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a sorular yöneltti.

Nazlıaka konuyla ilgili şunları kaydetti:

"İktidarın sorumsuzluğu nedeniyle, bir de refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklar sorunuyla karşı karşıya kaldık. ‘Kayıp çocuklarımız nerede?’ diye bizi arayanlar oldu. ‘Evladım enkaz altından çıkmadı ama başka yerdedir bulamıyorum. Ne olur bize yardım edin’ diyenler oldu. Kayıp çocuk ihbarları sağanak olup üzerimize yağdı. Hayatta kalan aile bireyleri, il il hastane hastane arayış içine geçtiler. Kimi zaman da sosyal medyadan medet umdular. Bizim de bu süreçte, gözümüz kulağımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a çevrildi. Ne diyecek Sayın Yanık? ‘Üzerine düşeni yapıyor mu, ne yapıyor?’ diye onu izledik. Öyle ya, kaç çocuk kayıp? Bu çocuklardan kaçı ailelerine teslim edildi? Kendisi bu konularda bizi aydınlatmalıydı. Bu konuda birinci derecede sorumluluğu ve yetkisi olan kişiydi. Sayın Yanık, depremden iki gün sonra, yani 8 Şubat’ta bir açıklama yaptı ve dedi ki: ‘Şu an bilgimiz dâhilinde kayıp çocuk bulunmamaktadır’. Bizim duyduklarımız neydi o zaman? Sonrasında kendisi peş peşe başka açıklamalar yaptı. Birtakım verilerle ailesine teslim edilen, takipte olan, kimliği olmayan çocukların sayılarını paylaşmaya başladı. Biz ne Sayın Yanık’a ne de bu dönemde bu tür verileri açıklayan hükümet yetkililerine güvenmiyoruz artık.

Derya Yanık, ‘Bizim Bakanlığımızın da Sağlık Bakanlığı’nın da bebek ve çocuklarımızla alakalı hiçbir ihtiyaç noktasında çağrımız olmadı. Şükürler olsun, şu anda böyle bir ihtiyacımız yok” dedi ve bölgeye ulaştırılan yardımların da bir nevi durdurulmasını sağlamaya çalıştı ve gerçekleri manipüle etmeye çalıştı.

Biz CHP olarak ne refakatsiz çocuklarımızı ne de kayıp çocuklarımızı asla ve asla ortada bırakmadık. Her bir çocuğumuz bize emanettir diyerek bu meselenin peşine düştük. Çocuklara rakam gözüyle bakmadık. Derya Yanık her gün çıkıp açıklamalar yapıp, ‘Şu sayıda çocuk bulundu’, ‘Şu sayıda çocuk ailesine teslim edildi’ diyordu ya, biz onlara rakam diye yaklaşmadık.

"9 çocuğumuzun akıbetini bilmiyoruz"

Bu süreçte bir skandal daha ortaya çıktı. Gaziantep’ten Sakarya’ya 9 çocuk getirilmişti ve bu çocuklar bir cemaat yurduna yerleştirilmişti. Oysaki bulunan çocuklar, refakatsiz çocuklar Bakanlığın himayesi altında olmak zorundadır. Kanunları buradan kendisine hatırlatmama gerek bile yok. Haber kamuoyunda yankılandı. Bunun üzerine Bakan, habere ilişkin 24 saat sonra yazılı bir açıklama yaptı ve ‘İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır’ dedi. Oysaki Sakarya İl Müftüsü bu skandalı doğruladı. Kurs görevlisi, ‘Çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edildi’ açıklamasını yaptı. Fakat biz hâlen bu 9 çocuğumuzun akıbetini bilmiyoruz.

CHP olarak deprem sonrası refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklar ile ilgili iddiaları araştırmak üzere bir ekip oluşturduk. 4 milletvekilimiz bu araştırmalar için çabalıyor, çalışıyor. Kayıp ihbarlarının tek tek üzerine gidiyoruz. Aynı zamanda Meclis Grubumuz, kayıp insanlar sorununun hak ihlâli yaşanmadan çözülmesi amacıyla, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun bir alt komisyonu olan Çocuk Hakları Komisyonu’nda bu konunun bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek komisyonu göreve davet etmiştir.

Buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Eğer bir kayıp çocuk ihbarı varsa ya da refakatsiz çocuk ihbarı varsa, bulunan çocuk varsa lütfen 0312 207 41 31 hattımızı arayınız. Yalnız değilsiniz, biz varız.

Şimdi buradan Bakan Yanık’a bazı sorular yöneltmek istiyorum: Kaç kayıp çocuğumuz var? Bu çocuklar hangi cinsiyetten, hangi yaş grubundan? İllere göre dağılımı nedir? Bu çocuklar içinden kaçı ailelerine teslim edildi? Göçük altından çıkarılan çocukların hastane kayıtları nasıl tutuldu? Bu çocuklar hangi hastanede tedavi altına alındı? Ampüte olan çocukların tedavileri nasıl sağlanacak? Protez kol ve bacaklar çok yüksek bedel ödemeyi gerektiriyor. Bu konuda devlet bu çocuklara nasıl yardımcı olacak? İçişleri Bakanlığı ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecek? ALO 183 hattına kaç kayıp ihbarı geldi? Kaç çocuk bulundu, kayıp çocuklarımız nerede? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Bütün bu koordinasyonsuzluk, bütün bu beceriksizlik, bütün bu yetersizlik içerisinde hâlen o koltukta oturmaya devam edecek mi diye de sormak istiyorum. Artık istifa etmek, bu iktidar döneminde literatürden kalkmış görünüyor. En azından affını istemesini bekliyoruz kendisinden." (ANKA)