Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9'a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına yönelik "istatistiklerle gençlik" bültenini açıkladı. Türkiye'nin genç nüfus oranının geçen yıl yüzde 14,9’a gerilediği vurgulanan bültende, eğitim ve istihdamdaki gençlere ilişkin veriler dikkat çekti.

Bültene göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 14,9'unu genç nüfus oluşturdu

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 oldu.

Genç erkeklerde iş gücüne katılma oranı 2023 yılında yüzde 57,4 iken 2024 yılında yüzde 59,5, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 33,1 iken 2024 yılında yüzde 34,0 oldu.

İşsizlik oranı yüzde 16,3

Gençlerde işsizlik oranı, 2023 yılında yüzde 17,4 iken 2024 yılında yüzde 16,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2023 yılında yüzde 14,3 iken 2024 yılında yüzde 13,1, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 23,2 iken 2024 yılında yüzde 22,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı arttı

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 yılında yüzde 15,6 iken 2024 yılında yüzde 16,2, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 29,8 iken 2024 yılında yüzde 30,1 oldu.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 56,3'ü hizmet sektöründe

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2023 yılında yüzde 37,7 iken 2024 yılında yüzde 39,5'e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2023 yılında yüzde 49,2 iken 2024 yılında yüzde 51,7, genç kadınlarda ise bu oran 2023 yılında yüzde 25,4 iken 2024 yılında yüzde 26,4 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2024 yılında yüzde 13,0'ının tarım sektöründe, yüzde 30,7'sinin sanayi sektöründe, yüzde 56,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 11,8'inin tarım sektöründe, yüzde 35,9'unun sanayi sektöründe, yüzde 52,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 15,4'ünün tarım, yüzde 19,9'unun sanayi, yüzde 64,7'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.