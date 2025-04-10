Nebahat Çehre'den tutuklu gençlere destek: Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım

Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda İBB çalışanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alınmıştı. 300'e yakın genç cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ünlü isimler tutuklanan gençler için destek paylaşımlarında bulunmaya devam ederken o isimler arasına usta oyuncu Nebahat Çehre de katıldı.

Gençlerin serbest bırakılması için sosyal medya hesabından çağrı yapan Nebahat Çehre, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımı içeriden çıkarın! Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyor. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir ‘BİZ’ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz; her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk yine kuracağız.

İsterdim ki bir sanatçı olarak, sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım; ne yazık ki zor ama inancım hep var hep de var olacak. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Hepiniz gibi ben de kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım. Birbirimize karşı empati duyduğumuz sağduyunun kalbimizden ve aklımızdan çıkmayacağı güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım."

Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.