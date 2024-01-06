Nebati ateş püskürdü: Ben bilim adamıyım

AK parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin İstanbul Esenler Belediyesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyesi olması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bilim kurulu üyeliği hakkında çok sayıda paylaşımda bulunulan Nebati, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kullanıcıya 'Alla belanızı versin' dedi ve 'ben bir bilim adamıyım' diye ekledi.

Nebati şunları yazdı:

“Allah cc belanızı versin. Yalanlarınızda boğulun. Kimden ne zaman nerede ücret almışım? Ben bir bilim adamıyım.

2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor.

Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?”