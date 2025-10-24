Necati Özkan: Adımın casuslukla kirletilmeye çalışılması kabul edilemez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah 07.00 sıralarında bir açıklama yaparak 4 Temmuz'da "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ve FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle bağlantısı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün ile iletişimi bulunduğu iddiasıyla TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın 'casusluk' suçlamasıyla ifadelerine başvurmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı belirtildi, 2019 yerel seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine atıfta bulunuldu. Ayrıca, bazı İBB uygulama verilerinin "sızdırıldığı" iddiasına ilişkin de 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

"Artık yeter. Yazık, günah!"

Suçlamalara ilişkin CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim danışmanı Necati Özkan, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla açıklamayaptı, "Bu sabah hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum... 42 yıllık iş hayatımda titizlikle inşa ettiğim kişisel itibarımın ve lekesiz, onurlu adımın 'casusluk' gibi bir suçlamayla kirletilmeye çalışılması hiçbir surette kabul edilemez... Kamu gücünü kullananları ve adaleti sağlamakla sorumlu olanları sorumlu davranmaya, ciddiyete, hukuka ve lekelenmeme hakkıma saygılı davranmaya davet ediyorum. Artık yeter. Yazık, günah!" ifadelerini kullandı. Özkan'ın açıklaması şöyle:

"Hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberi"

"Bu sabah Kandıra’daki hücremde açtığım TV kanallarında, içinde adımın geçtiği yeni bir hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardı.

Medya mensuplarının paylaştığı kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dağıttığı 'Bilgi Notu' doğrudan aleyhimde bir suçlama içermese de suçlamanın tarafıma sorularak ifademe başvurulmaksızın adımın böylesine ciddi bir suçlamaya ve operasyona dahil edildiğinin kamuoyuna duyurulması 'lekelenmeme' hakkımın, 'masumiyet' karinesinin açıkça ihlali olduğu gibi sadece yeni bir hukuksuz itibar suikastı çabası değil, aynı zamanda soruşturma makamının önyargılı olduğunun ve tarafsızlığının bulunmadığının da kanıtıdır.

"Zorlama bir yorumla bana izafe edilen yazışmaların hiçbiri bana ait değildir"

42 yıllık iş hayatımda titizlikle inşa ettiğim kişisel itibarımın ve lekesiz, onurlu adımın 'casusluk' gibi bir suçlamayla kirletilmeye çalışılması hiçbir surette kabul edilemez. Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise kendisiyle hiçbir surette irtibatım olmamıştır. Zorlama bir yorumla bana izafe edilen yazışmaların hiçbiri bana ait değildir. Hayatımın hiçbir döneminde ne böyle bir uygulama kullandım ne de iddia edilen kişiyle böyle bir yazışmada bulundum.

Kamu gücünü kullananları ve adaleti sağlamakla sorumlu olanları sorumlu davranmaya, ciddiyete, hukuka ve lekelenmeme hakkıma saygılı davranmaya davet ediyorum. Artık yeter. Yazık, günah! Bu gayri ciddi, gayri hakiki ve absürt iddia ile ilgili her türlü soruya cevap vermeye hazır olduğumu, sorulacak soruları merak ciddiyet ve sabırsızlıkla beklediğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir. 24 Ekim 2025 Necati Özkan Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi"