Neçirvan Barzani, DEM Parti'yi kabul edecek

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Bahçeli, Buldan'a ve Türk'e telefon açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni sonrası DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ı ve DEM Partili Ahmet Türk'ü arayıp "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla” diyerek teşekkür etti ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

"Her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız"

Bahçeli, DEM Partili Buldan'a ve Türk'e teşekkür telefonu açarken yeni bir gelişme yaşandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin DEM heyeti ile saat 18:00'de görüşme yapacağı öğrenildi.

Barzani, terör örgütü PKK’nın silah bırakma töreni hakkında açıklama yaptı. Barzani, “Bu adım, barış sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini ve sürecin doğru bir yönde ilerlediğini göstermektedir. Bu vesileyle, barış sürecinin kalıcı hale gelmesi için her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” dedi.

Barzani'den Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış sürecinin başarısı için gösterdiği girişim, destek ve çabalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teşekkür ve takdirlerimizi yineliyoruz. Ayrıca, barışın başarısı için çalışan Sayın Bahçeli ve Sayın Öcalan ile diğer tüm tarafların rolüne de saygıyla bakıyoruz. Barışta herkes kazanır ve barışın başarısı, Türkiye'ye, tüm bölgeye ve bütün taraflara hizmet eder.”