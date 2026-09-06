Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti: Akciğerinden sarımsak çıktı

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Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki Recep Arslan, artan öksürük, yutkunamama ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın akciğerinde bir kitle bulunduğu değerlendirildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ile asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç tarafından değerlendirilen hasta, bronkoskopi işlemine alındı.

İşlem sırasında, şikayetlere neden olan ve kitle zannedilen yapının hastanın 6 ay önce yuttuğu sarımsak olduğu tespit edildi. Sarımsak, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Sürece ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Balcı, “İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Şifa bulmak amacıyla iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu belirten Arslan ise şikayetlerinin artmasıyla zor günler geçirdiğini ifade ederek, “Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık” dedi.