  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nehirde 3 çocuğun boğulduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Takip Et

Nehirde 3 çocuğun boğulduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nehirde 3 çocuğun boğulduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesinde Murat Nehri, Cuma Gölü'nde yüzen 3 çocuğun gözden kaybolduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saat önce gelen ihbarı değerlendiren arama kurtarma ekiplerinin alanda arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın yaşandığı bölgede ikamet eden bir vatandaş ise herhangi bir olayı görmediğini, ihbarın doğru olup olmadığını da kimsenin bilmediğini dile getirdi.

Gündem
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan’dan Kabine'de değişiklik sinyali
İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırdı! Saldırı anının görüntüsü çıktı
İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırdı
Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı
Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Kars'ta
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Kars'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerine mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerine mesaj
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken Köfteci Yusuf çıkışı: 'İnadına Köfteci Yusuf’ta köfteye devam'
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken Köfteci Yusuf çıkışı