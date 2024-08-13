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Nemrut Dağı zirvesinde dev etçil çekirge görüldü: Boyu 20 santim

Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda devasa heykellerin arasında dev etçil çekirgeler görüldü.

Haber Merkezi
İHA
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Nemrut Dağı zirvesinde dev etçil çekirge görüldü: Boyu 20 santim
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere değil bu kez dev etçil çekirgelere ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 20 santim büyüklüğünde olan dev etçil çekirgeler burada bulunan gazeteciler tarafından kayda alındı.


Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

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