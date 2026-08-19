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Nemrut Dağı'nda izinsiz tür toplayan 2 yabancıya 1,4 milyon lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

Haber Merkezi
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Nemrut Dağı'nda izinsiz tür toplayan 2 yabancıya 1,4 milyon lira ceza uygulandı
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Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından biyokaçakçılara ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa işlem uygulandığını ve 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz. Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

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