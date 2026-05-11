Nepal’de THY uçağında yangın paniği: Yolcular acil tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Katmandu seferini yapan tarifeli uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş sonrası yangın tehlikesi nedeniyle acil olarak tahliye edildi.

Uçakta bulunan 273 yolcu ile 11 mürettebat şişme kaydıraklarla güvenli şekilde uçaktan çıkarıldı.

Nepal'in sivil havacılık kurumu, tüm yolcuların güvenle uçaktan indiğini duyurdu.

Kurumun yöneticisi Devchandra Lal Karna olayla ilgili BBC Nepalce Servisi'ne bilgi verdi.

Karna, "Türk Hava Yolları uçağının frenlerine hidrolik yakıt sızdığı anlaşılıyor. Bu durum duman ve yangına neden oldu" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını "hemen söndürdüğünü" söyleyen Karna, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini aktardı.

Devchandra Lal Karna uçakta, 273 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Devchandra Lal Karna, "İstanbul'dan kalkan uçak, Tribhuvan Havalimanı'na sabah 06:36'da iniş yaptı. Uçakta başka bir hasar yok. Şu an her şey normal" dedi.

Reuters'a bilgi veren bir Nepalli yetkiliyse uçakta 277 kişi olduğunu aktardı.

THY İletişim Başkanı Üstün'den açıklama

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk incelemeler sonucunda olayın nedeninin "hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza" olduğunu duyurdu.

Üstün, X hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TK726 sefer sayılı İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."