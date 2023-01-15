Türkiye, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nepal’de bu sabah meydana gelen uçak kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nepal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza nedeniyle yarın için Nepal'de "ulusal yas" ilan edildiği duyurulmuştu.