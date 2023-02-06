Nesibe Aydın Okulları, salonlarını depremzedelere açtı

ANKARA(EKONOMİ)-Yaşanan deprem felaketi sebebiyle tüm kamu ve özel sektör kuruluşları seferber olurken, deprem merkez illerinde eğitim faaliyetlerine iki hafta ara verildi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları da bölgede 3 ilde bulunan okullarını depremzedelere açtı. Yönetim Kurulu Üyesi Mirkan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da barınma sorunu yaşayan ailelerimizi okullarımızın spor salonlarında misafir edebileceğiz, temel ihtiyaçlar için toplanma alanı olarak hizmet vereceğiz.” dedi.

Depremzedelere açılan okulların adresleri ve iletişim bilgileri şöyle:

Gaziantep: 15 Temmuz Mahallesi 148063. Cadde Şehit Kamil/0342 999 41 05

Diyarbakır: Mezopotamya Mahellesi 301.Sokak No:87 Kayapınar (Diclekent/Kent meydanı bitimi) 0412 257 00 05

Malatya: Tecde Beyrut Sokak No:30 44099 Yeşilyurt Malatya 0422 351 13 51