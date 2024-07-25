Netanyahu "sivilleri öldürmedik" dedi! DMM'den kanıtlı yalanlama geldi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki Konuşmasında "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" demişti. Netanyahu'nun iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, Nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir." denildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında ortaya attığı, "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" iddiası doğru değildir.

7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, Nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bunun yanı sıra Harvard Üniversitesi'nin de yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanmıştır.

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce defalarca kez kanıtlarla yalanlanmıştır."