Netflix Apple'a komisyon vermek istemiyor: Ödeme yönteminde değişiklik kararı

Netflix, halihazırda abonelik ücretlerini Appstore üzerinden ödeyen kullanıcıların artık bu yöntemle aboneliklerini yenileyemeyeceklerini duyurdu. Şirketin bu yeni politikasının şu an için ABD hariç hangi ülkelerde geçerli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Appstore üzerinden gerçekleştirilen bu abonelik ücreti ödemelerinde Apple'a yüzde 15 komisyon ödeyen Netflix, Temmuz 2022'den itibaren abone olmak isteyen kullanıcıları web sayfasına yönlendirilmeye başlamıştı.

Netflix platforma abone olmak isteyen kullanıcıları kendi web sitesine yönlendirse de daha önceden abone olan kullanıcıların App Store üzerinden ödeme yapmasına izin veriyordu.