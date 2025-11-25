Netflix, Münevver Karabulut cinayeti belgeselini duyurdu

Netflix, Türkiye’de uzun yıllar gündemde kalan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan Münevver Karabulut cinayetini belgesel formatında ele alacağını açıkladı.

"Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı yapımın tanıtım videosu, soruşturma sürecine ve dönemin basın-yargı tartışmalarına dair görüntüler içeriyor.

Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Belgeselin yayın tarihi henüz açıklanmazken, Netflix yapımın platforma özel olacağını belirtti. Münevver Karabulut cinayeti, 2009 yılında işlenmiş ve Türkiye’nin en çok konuşulan kadın cinayetlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.