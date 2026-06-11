Netflix, Türk öğretmene 1,8 milyon TL tazminat ödeyecek

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki 8. celsede görülen karar duruşmasında, dosya incelendi ve duruşmaya son verildi. Mahkeme heyeti, gerekçesi daha sonra yazılmak üzere verdiği kararda, "Davanın kısmen kabulune" hükmetti.

Karara göre, davacı Mustafa Güler tarafından talep edilen, bilirkişi raporu ile tespit edilen ve ıslah suretiyle artırılan 1 milyon 800 bin TL telif tazminatının, 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı Netflix tarafından alınarak davacıya verilmesine karar verildi.

Ayrıca, davacı tarafça talep edilen manevi tazminat istemiyle ilgili olarak da takdiren 150 bin TL manevi tazminatının aynı tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine hükmedilirken, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildi.

Yaklaşık üç yıldır süren yasal takibin neticelendiği karar, davacı asıl ve vekili ile davalı firma vekilinin yüzüne karşı okundu. Mahkeme heyeti, kararın 6100 sayılı HMK'nın 341 ila 345. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkeme aracılığı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yoluna başvurulabileceğini de hatırlattı.

"Hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum"

Kararın ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Mustafa Güler, davanın yalnızca bireysel bir hak arayışı olmadığını, dijital platformların içerik üreticilerine, eğitimcilere ve fikir sahiplerine karşı olan hukuki sorumluluklarının anlaşılması adına kritik bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık üç yıldır sürdürdüğüm bu hukuk mücadelesinde; emeğin, fikrî üretimin ve bireysel hakların korunması adına önemli bir karar verilmiş olmasını son derece değerli buluyorum. Başından beri hukuka ve adalet mekanizmasına olan güvenimi korudum. Verilen kararın; emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes adına anlamlı bir gelişme olduğuna inanıyorum."