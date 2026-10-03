Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı

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Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’de abonelik ücretlerini güncelledi. Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç abonelik paketinin de aylık fiyatı artırıldı.

Yeni tarifeyle Netflix’in Türkiye’deki en düşük fiyatlı abonelik seçeneği 259,99 TL’ye yükselirken, en yüksek fiyatlı Premium planın aylık ücreti 499,99 TL oldu.

Paketlere 70 ila 120 TL arasında zam

Yapılan fiyat artışının ardından Temel planın aylık ücreti 189,99 TL’den 259,99 TL’ye çıktı. Böylece bu pakete 70 TL zam yapıldı.

Standart planın aylık abonelik ücreti ise 289,99 TL’den 389,99 TL’ye yükseldi. Bu paketteki fiyat artışı 100 TL oldu.

Premium planın aylık fiyatı da 379,99 TL’den 499,99 TL’ye çıkarıldı. Premium pakette böylece 120 TL’lik artış gerçekleşti.