Netflix üyeliğine zam
Netflix abonelik ücretlerini artırdı. Türkiye'de zamla beraber temel üyelik 63.99 liradan 99.99 liraya, standart üyelik 97.99 liradan 149.99 liraya, özel üyelik ise 130.99 liradan 199.99 liraya çıkarıldı.
Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi, en ucuz Netflix aboneliği 99,99 lira oldu.
Netflix ücretleri yapılan zamla birlikte, temel üyelik 63.99 liradan 99.99 liraya, standart üyelik 97.99 liradan 149.99 liraya, özel üyelik ise 130.99 liradan 199.99 liraya yükseldi.
Netflix Türkiye abonelik ücretleri ne kadar?
Temel Plan Aylık 99,99 TL (1 cihazda SD kalitede izleme)
Standart Plan Aylık 149,99 TL ( 2 cihazda HD kalitede izleme)
Özel Plan Aylık 199,99 TL (4 cihazda Ultra HD kalitede izleme)