Nevşehir'de 11 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin ilanına göre, kentte 11 jeotermal kaynak ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Nevşehir'de 11 jeotermal kaynak ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak
Nevşehir'de 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni'nin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez-Acıgöl, Kozaklı, Gülşehir ilçeleri, Yüksekli-Yeşilöz köyleri, Ürgüp, Kozaklı merkez ilçesi ve merkez ilçeye bağlı Çat Kasabası'nda bulunan toplam 11 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 517 bin 176 lira ile 5 milyon 851 bin 976 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 28 Ağustos 10.30-11.20 saatlerinde, Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

