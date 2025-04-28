  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nevşehir’de 2 yaşındaki çocuk balkondan sokaktaki çöp konteynerine düştü
Takip Et

Nevşehir’de 2 yaşındaki çocuk balkondan sokaktaki çöp konteynerine düştü

Nevşehir'de bir apartmanın birinci katındaki balkonda oynarken dengesini kaybeden 2 yaşındaki çocuk, sokaktaki çöp konteynerine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nevşehir’de 2 yaşındaki çocuk balkondan sokaktaki çöp konteynerine düştü
Takip Et

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde, bir apartmanın birinci katındaki balkonda oynarken dengesini kaybeden 2 yaşındaki çocuk, sokakta bulunan çöp konteynerine düştü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Parmaklıkların arasından düştü

Edinilen bilgilere göre, Suriyeli M.N.M. isimli çocuk, evlerinin balkonunda oynarken demir parmaklıkların arasından geçerek dengesini kaybetti ve yaklaşık bir kat yükseklikten aşağıya düştü. Çocuk, sokakta bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra konteynerin içine düştü.

Vücudunda kırıklar oluştu

Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuğun düşme anı, çöp konteynerinde bulunan bir kedinin hızla dışarı çıkması, annenin çocuğu konteynerden kurtarması ve olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme yapması saniye saniye kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktıEkrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktıGündem
Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendiTekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendiGündem
Gündem
Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıktı: 3 çocuk hayatını kaybetti
Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıktı: 3 çocuk hayatını kaybetti
DMM'den "Türkiye, Pakistan'a silah gönderdi" iddiasına yanıt
DMM'den "Türkiye, Pakistan'a silah gönderdi" iddiasına yanıt
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı
Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
Meteoroloji'den 13 il için "sarı" kodlu fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için "sarı" kodlu fırtına uyarısı
SON DAKİKA... CHP'li isimlere terör soruşturması: 25 kişi hakkında iddianame
CHP'li isimlere terör soruşturması: 25 kişi hakkında iddianame