  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler mahsur kaldı
Takip Et

Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler mahsur kaldı

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Peribacasının yamacında mahsur kalan turistler halat yardımıyla indirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nevşehir'de sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler mahsur kaldı
Takip Et

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.

Bayram tatili yaklaştı, sektör hareketlendi: 4 kişilik bir ailenin bayram tatili maliyeti ne kadar?Bayram tatili yaklaştı, sektör hareketlendi: 4 kişilik bir ailenin bayram tatili maliyeti ne kadar?Ekonomi
Faizler 4 ayın zirvesinde! 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarFaizler 4 ayın zirvesinde! 3 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 21 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 21 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorBakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorEkonomi

 

Gündem
İkinci kez 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi: Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı
İkinci kez 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi: Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı
ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez
ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez
CHP'li Karatepe: Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz yalnızca ekonomik değil, otoriter rejim krizidir
CHP'li Karatepe: Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz yalnızca ekonomik değil, otoriter rejim krizidir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 170 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 170 kişi tutuklandı
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak