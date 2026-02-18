  1. Ekonomim
Nevşehir'de soba faciası: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nevşehir'de soba faciası: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

