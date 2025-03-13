Nevşin Mengü’ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi, Salih Müslim ile röportaj yaptı

Türkiye Gazetesi, terör örgütü YPG/PYD'nin elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportajı manşetten yayımladı.

Yılmaz Bilgen imzalı haberin giriş kısmında, “PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslüm gazetemize konuşarak Şam mutabakatı ve bundan sonraki takip edilecek yol haritasına ilişkin sorularımızı cevapladı” denildi.

Ahmed eş Şara ve Suriye hükümetiyle uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirten Müslim, “ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık. İç yapımıza ve nihai kararlarımıza kimsenin karışmasına izin vermeyiz. Suriye’nin kuzey ve doğusuna yönelik yarın ‘çekiliyoruz’ kararı çıkabilir. Planlarımızı ABD ya da koalisyonun varlığı üzerine yapmıyoruz” dedi.

“Anlaşmaya uyacağız, özerlik talebimiz yok”

Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan mutabakat anlaşmasının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısı ile paralel olduğunu belirten Müslim, “Anlaşmaya uyacağız, uzlaşılan 8 madde kesinlikle doğru” dedi.

“Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz” diyen Müslim, özerlik talepleri olmadığının da altını çizdi.

Nevşin Mengü hapis cezası almıştı

Gazeteci Nevşin Mengü, Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle yargılandığı davada ceza almıştı. Röportajı YouTube kanalında yayınlayan Mengü, kısa süre sonra videoyu kaldırdı. Bu röportaj nedeniyle hakkında “alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Mengü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı 3 yıl süreyle erteledi.

"İşini iyi yapanlar cezalandırılıyor"

Nevşin Mengü sosyal medya hesabı X'ten röportajı paylaşarak kendisinin bu sebeple hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak "İşini iyi yapanlar cezalandırılıyor" dedi.