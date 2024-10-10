Nevzat Aydın ve Oğuz Alper Öktem X'te tartıştı: "Beni bloklayıp kaçmayı tercih etmiş"

Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ile Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya üzerinden tartıştı

Tartışma Öktem'in yayınladığı videoya yorum yapmasıyla başladı. İlk olarak Öktem, Martı Tag kullanıcılarıyla yaptığı mitinglerin görüntülerinden oluşan bir videoyu 'Cehennemden geçiyorsan, yürümeye devam edeceksin" notuyla paylaştı.

"Alper’ bi ‘abi napıyorsun kendine gel’ der misiniz size zahmet"

Aydın ise bu paylaşımı alıntılayıp "Arkadaşlar aranızda Alper’in yakın arkadaşı veya aile dostu falan varsa bi ‘abi napıyorsun kendine gel’ der misiniz size zahmet. Ben derim de dinlemez sanki" yorumunu yaptı.

"Masanın başında bekleyen emekçiye söyle, sana bir bardak daha doldursun"

Martı CEO'su bu yoruma "Ne yaptığımı hemen söyleyeyim sana. 220 bin emekçi kardeşimin geleceği için canhıraş savaşıyorum. Kelle koltukta, karın tokluğuna paket taşıyan kuryeler sayesinde zengin olup köşeye çekilip para yemiyorum. Sen bunları kafana takma. Masanın başında bekleyen emekçiye söyle, sana bir bardak daha doldursun" yanıtı verip Aydın'ın rakı şişesi tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.

"Maymunluğun ve rol yapmanın da bir sınırı var"

Nevzat Aydın da bu paylaşıma "İyice saçmaladın be Alper. Zerre umrunda olsa ‘emekçi’ kardeşlerin keşke. Maymunluğun ve rol yapmanın da bir sınırı var. Şişeyle fotoğrafım çok güzel çıkmış; saklamıştım çok, nerden buldun? Pek köşeme çekilmiş de sayılmam; genç girişimcilere yardımcı oluyorum, zamanında sana da olduğum gibi" cevabını verdi.

"Emekçi dostu seni"

Oğuz Alper Öktem ise "Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu: nankör sensin" başlıklı haberini gönderip "Emekçi dostu seni" yorumunu yaptı.

"Beni bloklayıp kaçmayı tercih etmiş"

Aydın daha sonra yaptığı paylaşımda "Beni bloklayıp kaçmayı tercih etmiş muhterem emekçi savunucusu. Halbuki daha yeni başlamıştık be Alper. Sana samimi tavsiyem ya politikacı ol - ki çok yakışır - ya da aktör - o konuda bayağı rezaletsin" açıklaması yaptı.