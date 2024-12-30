Nevzat Bahtiyar kararı hukukçuları ikiye böldü: Narin Güran davasında karar bozulabilir!

Narin Güran davasının gerekçeli kararının birkaç hafta içinde açıklanması, ayrıca karara tüm tarafların itiraz etmesi bekleniyor. Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceza Hukukçusu Hadi Dündar, davanın hukuki açıdan çok yönlü bir incelemeyi gerektirdiğini vurguladı. Dündar, davada yargılanan dört sanığın, Narin Güran’ın öldürüldüğü yerde bulunduğunu belirterek, "Her bir sanığın bu cinayete hangi aşamada dahil olduğunun belirlenmesi şart. Aksi takdirde, dört sanık da iştirakten suçlu sayılabilir ve her birine ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekir" dedi.

Ancak mahkemenin, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ı diğer üç sanıktan ayrı tutarak karar verdiğini, Bahtiyar’ın cinayete nasıl ve hangi aşamada dahil olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadığını da ifade etti.

"Bu durum, temyiz aşamasında kararın bozulma riskini artırıyor"

Dündar, dosyada Bahtiyar’ın cesedi sakladığını itiraf etmesinin dışında başka bir somut delil bulunmadığını hatırlatarak, "Savcı, Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurabilir. Çünkü aslında savcılık, Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. Bu durum, temyiz aşamasında kararın bozulma riskini artırıyor" dedi.

Bahtiyar’ın savunmasında "delil karartma" suçlamasıyla yargılanmasının, mahkemede karışıklığa yol açtığını belirten Dündar, davanın seyrinin temyiz incelemesiyle şekilleneceğini ifade etti. Özellikle cinayetle ilgili somut delillerin eksikliği, kararın hukuki geçerliliği açısından soru işareti oluşturuyor.

Narin Güran’ın ailesi ve halk, davanın adaletli bir şekilde sonuçlanmasını beklerken, sürecin nasıl devam edeceği merakla izleniyor.