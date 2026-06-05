Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vuruldu

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu.

Bahtiyar ve Kaya aileleri arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Kaya ailesinden 4, Bahtiyar ailesinden ise 2 kişinin yaralandı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; Narin Güran cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni akrabaları olan Kaya ailesiyle kavga etti.

Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Bahtiyar ailesinin kahvehanesinin yakınlarında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada, Kaya ailesinde 4 kişinin çeşitli yerlerinde yaralandı.

Her iki tarafın yakınlarının da silahlarına sarıldığı olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gerginlik nedeniyle polis mahallede güvenlik önlemi aldı.